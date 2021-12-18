В Лондоне из-за коронавируса было введено чрезвычайное положение.

Соответствующее решение принял мэр города Садик Хан. Он сообщил, что перед принятием этого решения провёл консультацию со специалистами. Так, в Лондоне несколько последних дней был зафиксирован серьёзный рост числа заразившихся COVID-19, которых отправляют в медучреждения. Уточняется, что чаще всего выявляют у пациентов штамм коронавируса омикрон.

Сейчас в больницах города находятся около полутора тысячи человек с коронавирусом. За прошедшие сутки в стране было выявлено 10 тысяч новых случаев заболевания. Всего в Великобритании обнаружено 24,9 тысячи случаев заражения штаммом коронавируса омикрон.

При этом новых мер ограничения в Лондоне вводить не планируют.

Недавно китайские специалисты заявили, что ни вакцинация, ни перенесённый коронавирус не защищают от штамма омикрон. Как было заявлено, новый штамм обходит приобретённую защиту.