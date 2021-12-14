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Медики из Китая сообщили, что вакцинация и перенесённый COVID-19 не спасают от заражения омикрон-штаммом.

Учёные изучили поведение омикрон-штамма и пришли к выводу, что он сильно превосходит все другие варианты коронавируса в способности уклоняться от защиты, полученной путём вакцинации или после излечения от COVID-19. Эта способность омикрон-штамма, по словам учёных, отличается его от других вариантов коронавируса.

Несмотря на это, уточняется, что средний уровень защиты от омикрон-штамма у людей с антителами к коронавирусу, вне зависимости от того, каким образом он был получен, всё равно выше. Но и полагаться на них не стоит, так как количество антител со временем уменьшается. В связи с этим рекомендуется соблюдать все установленные меры ограничения.

Недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ревакцинация является единственным способом победить омикрон-штамм. Он отметил, что поставить третью прививку все жители страны смогут уже до конца года.

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