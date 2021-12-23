Сразу шесть истребителей из Италии и Румынии прикрывали в Черном море французский фрегат FS Auvergne, экипаж которого испугался возможной атаки со стороны российских боевых самолетов, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы публикации рассказали, что для прикрытия Североатлантический альянс отправил два истребителя Typhoon, принадлежащих итальянским ВВС, а также румынские F-16 и МиГ-29. Тревога по поводу возможной атаки была вызвана полученной разведывательными службами информацией о желании Москвы сорвать миссию французского корабля.

При этом российских самолетов поблизости не было и они даже не появились в поле видимости экипажа FS Auvergne. Скорее всего, Североатлантический альянс просто понимает, что его навязчивые действия в Черном море являются провокацией и на всякий случай прикрывается от возможного жесткого ответа России.