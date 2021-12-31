Два израильских истребителя F-16 устроили провокацию над Средиземным морем против российского военного транспортника Ил-76. Подробности о ней рассказал заслуженный летчик России Владимир Попов, слова которого приводит порта Avia.Pro.

Эксперт пояснил, что Израиль провел стандартную свою операцию в воздухе. Истребители F-16 на протяжении полутора часов выжидали «жертву», кружась над восточной частью Средиземного моря. Когда Ил-76 появился над нейтральными водами, они нанесли удар по Сирии крылатыми ракетами.

Такой маневр позволил скрыть атаку от сирийских средств ПВО, так как и боезаряды, и выпустившие их истребители были скрыты за российским транспортником.

Попов напомнил, что за посадку в Минске пассажирского лайнера из-за сообщения о минировании против Белоруссии были введены санкции, а ее президента назвали чуть ли не террористом. Зато страны НАТО свободно атакуют крылатыми ракетами российские самолеты и создают угрозу для них над Средиземным и Черным морем.

По мнению эксперта, Сирии давно пора задействовать против истребителей Израиля зенитно-ракетные комплексы С-300, чтобы отбить желание повторять подобные провокации.