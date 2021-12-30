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В российской столице выявлено всего 0,6 процента улиц, площадей, проспектов с названиями эпохи СССР, так как сразу после развала Союза многие из них были переименованы. Такой результат показало исследование сервиса «Яндекс.Карты», призванное определить самые «советские регионы» России.

Больше всего названий эпохи СССР обнаружилось в Краснодарском крае. На второй позиции по этому параметру оказалась Свердловская область, а третье место занял Татарстан.

Согласно исследованию, больше всего объектов городской инфраструктуры названо именами Владимира Ленина, Карла Маркса, Михаила Калинина и Сергея Кирова.

Ранее Глава СовФеда Валентина Матвиенко заявила, что перед Россией не стоит цель восстановить Советский Союз. По ее словам, сделать это не представляется возможным.

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