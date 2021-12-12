Журналист из Испании Хавьер Колас раскритиковал мужские парикмахерские в России. Его слова передаёт издание El Mundo.

Как отметил журналист, россияне очень много значения придают маскулинности. Из-за этого заботу мужчин о своём внешнем виде многие считают табу. Что касается российских мужских парикмахерских, то, по словам Коласа, в них слишком много «тестостерона».

В пример журналист приводит боксёрские груши, которые он встретил в московских парикмахерских и флаконы, выполненные в форме бутылки виски. На стенах же развешано очень много фотографий суровых мужчин, которые имеют бороду и множество татуировок.

Такие атрибуты удивили испанского журналиста. Он предположил, что эти украшения помогают мужчинам в России чувствовать себя мужественными даже в том случае, если они «отстригают челочку».

Ранее авторы издания Gazeta заявили о существовании “мужской” простуды. Как было отмечено, у заболевших мужчин выше риск столкнуться с осложнениями.