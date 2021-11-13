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Польское издание Gazeta рассказало о «мужской» простуде и её особенностях.

Как отмечается, учёные доказали, что у мужчин выше шанс того, что респираторные заболевания могут вызвать осложнения. Объясняется это тем, что иммунные системы мужчин и женщин отличаются. Об этом сообщила Акико Ивасаки из Йельского университета.

Так, у мужчин хуже работают Т-лимфоциты, а у женщин они функционируют, как правило, в усиленном режиме. Из-за этого зачастую даже у пожилых женщин иммунитет лучше, чем у более молодых мужчин.

Исследования, проведённые в США в течение десяти сезонов эпидемии гриппа, а также шести сезонов в Гонконге, показали, что заболевавшие мужчины чаще попадают в больницу и у них выше риск умереть. При этом у них далеко не всегда имеются дополнительные факторы риска.

Авторы издания The Telegraph недавно рассказали, что делать с “суперпростудой”, которая начала распространяться в Великобритании. Как было отмечено, люди стали более уязвимы перед обычным ОРВИ.

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