Учёные из Испании рассказали, какое действие кофе оказывает на когнитивные способности человека.

В исследовании были задействованы 20 человек, которые практически никогда не пили кофе. Их поделили на две группы. В одной группе добровольцам нужно было принимать капсулы, в которых содержался кофеин. Другая группа получала плацебо. Продлился эксперимент два дня.

Специалисты проверяли у участников исследования скорость реакции и остроту зрения за час до приёма капсул и спустя час после этого. Выяснилось, что у добровольцев, которые получали кофеин, повысилось общее внимание. Кроме того, у них весьма улучшилась способность распознавать объекты в движении.

Как считают учёные, эти результаты важны для выполнения повседневных задач, которые требуют внимательности и сосредоточенности. К примеру, это полезно для вождения машины, езды на велосипеде, и так далее.

Ранее нутрициолог Кристина Журавлева сообщила, что употребление кофе на голодный желудок опасно. Это может привести к болезням ЖКТ.