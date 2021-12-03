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Модель Ирину Шейк раскритиковали за появление на публике в откровенном наряде.

Как сообщается, Шейк пришла на премьеру фильма «Аллея кошмаров». В съёмках этой киноленты принял участие её экс-возлюбленный Брэдли Купер.

Для мероприятия Ирина предпочла облачиться в тёмный брючный костюм и кожаный топ, который довольно заметно оголял её грудь. Образ был дополнен чёрными туфлями на каблуках и сумочкой. На голове модель сделал низкий пучок.

По словам авторов Daily Mail, Шейк выглядела безупречно, однако читатели издания с этой точкой зрения не согласились. Они заявили, что модель одевается в безвкусную и пошлую одежду, а сама выглядит уставшей и грубой. Другие комментаторы указали, что Шейк является красавицей, но её наряд ужасен и очень экстремален. Они посоветовали ей меньше оголяться и выбирать более изысканную одежду.

Недавно 52-летняя модель из Дании Хелена Кристенсен порадовала поклонников новыми пикантными фотографиями. Она предстала на фото в полупрозрачном чёрном платье.

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