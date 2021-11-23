Супермодель из Дании Хелена Кристенсен восхитила своих поклонников новыми пикантными фотографиями, которые были опубликованы на её странице в Instagram.

52-летняя модель предстала на фотографиях в двух образах. В первом случае она позирует в полупрозрачном платье-комбинации чёрного цвета, во втором случае – в белоснежной рубашке, надетой на голое тело. В подписи Хелена указала «Винтаж и секондхенд».

В комментариях к публикации поклонники отметили, что Кристенсен в настоящее время выглядит лучше, чем когда-либо раньше. Также они восхитились её природной красотой, заявив, что в «море звёзд с ботоксом и накачанными губами» она является глотком свежего воздуха. Некоторые подписчики сделали несколько комплиментов её волосам.

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