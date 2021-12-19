Российские специалисты в области инфекций отреагировали на появление информации о том, что пропажа аппетита является необычным признаком, обнаруженным у зараженных штаммом «Омикрон».

Елена Мескина, педиатр и инфекционист, отметила, что аппетит пропадает у коронавирусных больных независимо от того, каким именно вариантом COVID-19 они заразились. Поэтому она не понимает, почему данный симптом всплыл лишь после обнаружения «Омикрона». Врач добавила, что у всех пациентов исчезает обоняние и вкус, что, разумеется, приводит к снижению аппетита.

Кроме того, данное заболевание приводит к появлению усталости и ухудшению настроения, что опять же влияет на аппетит. По этой причине данный признак сложно считать симптомом, на основе которого можно делать выводы, что больной заражен именно омикрон-штаммом. Медики добавляют, что коронавирус у различных людей зачастую проявляется по-разному.