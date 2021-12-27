Участница «Уральских пельменей» Илана Юрьева сообщила, что после ухода из проекта Юлии Михалковой они перестали дружить.

Ранее артистка часто заявляла, что с Юлией, когда та находилась в составе команды, у них не было конкуренции и они дружили. Однако потом Михалкова покинула проект, и общение между артистками практически прекратилось.

Как считает Юрьева, её бывшая подруга по какой-то причине обиделась на всю команду. Она отметила, что Юлия ни с кем не общается из коллектива. Сама Илана хотела бы продолжать дружить с Юлией и даже мечтала, чтобы та переехала в Москву. В этом случае они смогли бы чаще встречать и даже вместе завтракать.

Юрьева отметила, что если они случайно встречаются с Михалковой на мероприятиях, то ведут себя по-дружески, но в обычной жизни они больше не подруги.

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