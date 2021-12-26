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Футболист Павел Мамаев, по всей видимости, решил связать себя узами брака с Надеждой Санько, о чём сообщила она сама.

Как отмечается, Надежда является бывшей подругой модели Аланы, которая состояла в браке с Мамаевым восемь лет. Развелась пара в апреле 2021 года, при этом Алана часто заявляла, что супруг ей изменяет. Однажды она даже опубликовала фото и паспортные данные девушки из Испании, с которой переписывался футболист.

На своей странице в Instagram Санько опубликовала видеозапись, продемонстрировав на своей руке кольцо бренда Graff стоимостью в несколько миллионов рублей. Кроме того, её за руку держал некий мужчина. В подписи к публикации Надежда указала, что «это был самый сказочный и счастливый день».

Недавно мы сообщали, что 19-летняя внучка Ельцина опубликовала откровенные фотографии с отдыха на Карибах. На острове она находится вместе со своим возлюбленным футболистом Федором Смоловым.

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