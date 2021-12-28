Военный обозреватель Виктор Баранец раскрыл, почему в США так обеспокоены тем, что Россия недавно уничтожила спутник в космосе. Его слова передаёт издание «Народные новости».

Как отмечается, речь идёт о советском спутнике «Целина-Д», который уже давно является недействительным. Он был уничтожен 15 ноября при помощи ракетного комплекса «Нудоль». Несмотря на то, что прошло больше месяца, в США из-за этих испытаний до сих пор беспокоятся.

Причиной этого Баранец назвал то, что Россия продемонстрировала свои возможности, которые позволяют стране в случае необходимости осуществить сдерживание противника в космосе. Страны Запада при этом остались довольно позади.

Также эксперт заявил, что Россия этими испытаниями нанесла упреждающий удар. Он предположил, что когда-нибудь противокосмическое оружие будет запрещено на международном уровне.

Недавно Виктор Баранец заявил, что американским ракетам никогда не сравниться с российскими “Цирконами”. Он указал, что в гиперзвуковой сфере США отстают от России на десять лет.