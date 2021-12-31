Из-за своего преступного легкомыслия Соединенные Штаты совершенно упустили из виду перевооружение России, уверены авторы немецкого издания Handelsblatt. Они пояснили, что Вашингтон слишком уж увлекся бесплодными попытками урегулировать кризис на Украине и не заметил самого главного.

При этом Москва совершенно не скрывала своего стремления к перевооружению. Она регулярно публиковала видеозаписи гиперзвуковых ракет и другого уникального вооружения, способного сыграть решающую роль в возможной войне против Запада. США смотрели на все это свысока и заявляли, что «Россия крутит мультики».

В результате «мультики» оказались вполне осязаемым и невероятно мощным оружием, которое превзошло все американские разработки. В 2022 году на вооружение РФ начнут поступать гиперзвуковые ракеты «Циркон», от которых не существует противоядия, а также МБР «Сармат» с их способностью преодолевать самые современные системы противоракетной обороны.

Также сравнительно недавно РФ сбила на орбите старый советский спутник и продемонстрировала возможности своих противоспутниковых ракет, которые некогда тоже входили в разряд «мультиков».