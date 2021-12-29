Запад все еще нагнетает напряженность вокруг России и истерит по поводу «нападения на Украину», в которое уже и сам не верит. Однако на РФ это больше не действует. Она воспользовалась очередным припадком НАТО и выявила все его уязвимые места, поэтому теперь может полностью игнорировать новые попытки давления, пишет израильское издание Haaretz.

Антироссийская истерия, которую развернул Запад, закончится для него плачевно, уверены журналисты. Они поясняют, что президент РФ Владимир Путин уверенно выиграл данный раунд, так как сумел раскрыть планы потенциального противника. Как Соединенные Штаты, так и другие страны Альянса заявили, что не собираются поддерживать Украину в случае «вторжения РФ», чем раскрыли свои карты.

Теперь дело за подписанием договора о предоставлении России гарантий безопасности и нерасширения НАТО на восток. Запад будет вынужден поддержать это соглашение пусть и не в полном объеме. Кроме того, он не станет вмешиваться в конфликт на Донбассе, так как опасается вступать с Москвой в открытое противостояние.