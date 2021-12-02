Режиссёр Юлий Гусман считает преступлением позиции знаменитостей, являющихся противниками вакцинации от COVID-19.

В частности, режиссёр отметил актрису Марию Шукшину. В интервью RTVI он заявил, что очень её любит и хорошо относится к другим участникам, однако их позицию считает преступлением. Он указал, что они несут «полный бред» и согласиться с ними он никак не может.

Сам Гусман привился сразу же, как появились вакцины. Сначала он поставил прививку Pfizer, так как в тот момент находился за границей, а спустя необходимое время ревакцинировался «Спутником V».

Согласно заявлению Гусмана, вакцина является лекарством от смерти в буквальном смысле. Смерть от коронавируса, как он отметил, является ужасной и тяжёлой.

Недавно доктор Александр Мясников заявил, что промедление с вакцинаций приводит к появлению новых штаммов коронавируса. Поэтому он считает, что нужно предоставить пациентам из группы риска бустерную дозу вакцины.