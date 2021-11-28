Александр Мясников, медик и ведущий, на своем канале в «Телеграме» предупредил о «рождении монстров» в случае промедления с бустерной вакцинацией людей из групп риска.

Согласно его словам, в случае закрытия всех границ между государствами в мире все равно продолжат возникать новые штаммы SARS-CoV-2. Поэтому столь радикальные меры лишь замедлят распространение инфекции на пару месяцев. По этой причине решить возникшую проблему можно не путем запрета авиасообщений между странами, а путем предоставления бустерной дозы вакцины пациентам из групп риска.

Врач напомнил, что новый вариант коронавируса, который был назван «омикроном», возник в организме зараженного, страдавшего СПИДом. Подобных больных Мясников считает «инкубаторами» для новых мутаций. Он добавил, что греческий алфавит содержит в себе 27 букв – этого хватит лишь на несколько месяцев.