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Греческий полицейский заплатит штраф в размере 300 евро за нахождение в общественном месте без маски. Ирония ситуации заключается в том, что этот представитель закона в Патрах безбожно выписывал штрафы направо и налево как раз за отсутствие масок.

Пресс-служба министерства защиты граждан в Греции рассказала, что жители города пожаловались на правоохранителя, который штрафовал людей без масок на улице. Сам он при этом злостно нарушал масочный режим.

В ситуацию сразу же вмешался глава ведомства Такис Теодорокакос. После этого полицейскому выписали штраф в 300 евро. Помимо этого, в отношении него проведут дисциплинарную проверку, которая примет решение о переводе на другое место службы или даже об увольнении.

В настоящий момент в Греции действует жесткий масочный режим. Власти страны заявили, что на новогодние праздники будут введены еще более жесткие ограничения.

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