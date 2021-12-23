Москва и Берлин дошли до той точки, в которой могут лишь совершать один провал за другим. Это дает Польше шанс стать региональной сверхдержавой, заявил варшавский журналист Бартош Бартчак в издании Gazeta Polska Codziennie.

Он отметил, что Россия и Германия деградируют такими темпами, что остановить этот процесс не представляется возможным. Поэтому Польша может заменить Россию в качестве культурного ориентира и инвестора для соседних Украины и Беларуси.

Бартчак сравнил Польшу с Соединенными Штатами, которые находились в тени до конфликта Великобритании и Германии в начале прошлого столетия. Но они дождались своего часа. Сегодня Варшава находится в таком же положении и вполне может стать сверхдержавой, пусть и в пределах региона. Если же РФ окончательно утратит влияние в ходе конфликта с Соединенными Штатами, у Польши появится реальный шанс восстановить Речь Посполитую, которая сразу же войдет в число крупнейших игроков на мировой арене.