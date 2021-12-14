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Энтони Блинкен, руководитель Госдепартамента, в ходе посещения Индонезии отметил, что возможное противостояние между КНР и Соединенными Штатами приведет к катастрофическим последствиям.

Согласно его словам, американские власти сделают все возможное, чтобы не допустить превращение обычного соперничества с Китаем в полномасштабную войну. Об этом также ранее сказал Джо Байден, американский лидер, в рамках переговоров с Си Цзиньпинем, китайским председателем.

Ранее в Госдепе сообщили, что из-за агрессивных шагов, предпринимаемых КНР в акватории Южно-Китайского моря, серьезно страдает торговля – ежегодные потери способны превысить цифру в три триллиона долларов. Американцы заявляют о необходимости формирования свободной навигации в указанном регионе.

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