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Соединенные Штаты пытаются оказывать постоянное давление на Россию и Китай, так как не хотят прощаться со своей концепцией однополярного мира. Однако и РФ, и КНР уже обрели силу и готовы оказывать США достойное сопротивление. Если же они объединятся, Вашингтон столкнется с серьезными проблемами, уверены эксперты издания Global Times.

Авторы отмечают, что ни Россия, ни Китай не лезут во внутренние дела других государств, как это постоянно делают Соединенные Штаты. Однако именно их Вашингтон пытается выставить агрессорами. Он постоянно заявляет, что Москва вот-вот нападет на Украину, а Пекин намеревается захватить Тайвань, хотя все это очень далеко от истины.

Как Россия, так и Китай сейчас способны себя защитить, поэтому США стоило бы учитывать их мнение, строя свою внешнюю политику. Они не сумеют справиться с этими странами даже по одиночке, но если давление продолжится, Москва и Пекин вполне могут объединиться. Они уже подписали соглашение о военном сотрудничестве, стремительно развивают торговлю, не собираясь останавливаться на полпути. Создание альянса Китая и РФ станет для США и НАТО настоящим кошмаром, поэтому они должны срочно менять тактику, уверены авторы статьи.

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