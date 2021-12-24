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Главврач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что среди пациентов с коронавирусом порой встречаются чудеса, когда даже безнадёжные больные выздоравливают. Его слова передаёт издание РИА Новости.

По словам медика, это касается случаев, когда пациенты имели практически 100% поражение легочной ткани. Они доходили до ЭКМО, но, несмотря на это, справлялись с болезнью. Вечорко отметил, что такие пациенты «второй раз родились на свет», и это можно считать чудом.

Также специалист отметил, что в больницах стало меньше заразившихся беременных, а дети рождаются в основном здоровыми. Кроме того, врач указал, что введение нерабочих дней приводит к снижению числа госпитализаций, но на тяжесть заболевания влияние это не оказывает.

Новый год Вечорко рекомендует отмечает в узком кругу семьи и желательно дома.

Недавно иммунолог Николай Крючков заявил, что пандемия коронавируса закончится только через три года. Этот прогноз он дал с учётом появившегося нового штамма “омикрон”.

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