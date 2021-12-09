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Актёр Крис Нот, исполнивший одну из главных ролей в сериале «Секс в большом городе», рассказал, что между актрисами были враждебные отношения.

Нот, как отмечается, исполнил роль «мужчины мечты» Кэри Бредшоу в исполнении Сары Джессики Паркер. По его словам, у Паркер и Ким Кэтролл был давний конфликт. Так, в 2004 году Кэтролл возмутилась из-за того, что гонорар за съёмки у Паркер был намного больше, чем у неё.

В 2018 году брат Ким был найден мертвым, и Паркер поддержала свою коллегу. Однако Кэтролл обвинила её в лицемерии. Отмечается также, что среди четырёх главных героинь сериала только Кэтролл отказалась принимать участие в съёмках продолжения.

Нот рассказал, что относится с уважением к обеим актрисам, но ненависти Ким в отношении Сары не понимает. Ему неприятны её оскорбления и он считает, что должен поддержать Сару.

Ранее авторы издания Variety рассказали, по какой причине фильм “Веном 2” могли отказаться показывать в Китае. По их мнению, виной могла стать давняя расистская шутка Тома Харди.

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