Украинская армия активно повышает обороноспособность в районе Азовского моря, так как именно из его акватории «Россия нападет» на соседнюю страну. Такое заявление сделал секретарь СНБОУ Алексей Данилов, который уже несколько раз менял в своих высказываниях направление «атаки РФ».

Издание The Washington Post отмечает, что Данилов может оказаться прав, так как в Азовском море российские корабли имеют реальную возможность подойти максимально близко к берегам Украины. Граница как таковая там отсутствует. Поэтому прибрежные города на юго-востоке страны являются наиболее уязвимыми перед Черноморским флотом РФ.

Данилов заявил также, что только в Азовском море «риск прямого противостояния» между РФ и Украиной остается на высоком уровне практически постоянно. Поэтому Киев усиливает оборону на этом направлении и готовится к «нападению».