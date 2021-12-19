Свобода слова на Украине есть, просто далеко не каждое слово можно использовать. Примерно в таком духе высказался секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в своем комментарии к закрытию в стране ряда телевизионных каналов.

По его словам, государство решило, что эти телеканалы озвучивают «нарративы РФ» и поэтому заблокировало такую возможность. Пропаганда, которая неслась с экранов, создавала угрозу национальной безопасности. А в этом случае никакие свободы на Украине не действуют.

Закрытые каналы еще и вещали на русском языке, что тоже было серьезной проблемой. Они поддерживали таким образом «языковую оккупацию», которая якобы стартовала с 1972 года и продолжается до сих пор.

Напомним, что руководствуясь принципами свободы слова и честной конкуренции, президент Украины Зеленский при поддержке СНБО заблокировал вещание оппозиционных каналов ZIK, NewsOne и «112 Украина». Предполагается, что все они принадлежали Виктору Медведчуку, возглавляющему партию ОПЗЖ и на тот момент являвшемуся главным конкурентом действующего главы государства.