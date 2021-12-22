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На выставке новейших видов вооружений в Национальном центре управления обороной побывал президент РФ Владимир Путин. Он в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу осмотрел все представленные экспонаты и ознакомился с характеристиками техники.

Глава Минобороны продемонстрировал президенту транспортные средства ЛСТС-1943, которые созданы специально для морской пехоты и воздушного десанта. Также Путин познакомился с новыми системами десантирования, позволяющими парашютистам пролетать большие расстояния до приземления, и с тактическими терминалами для командиров разведывательных подразделений.

Позже глава государства заявил, что армию необходимо вооружать новыми высокоточными ракетами, современными средствами связи, системами управления, навигационными комплексами. В военную сферу нужно активнее внедрять искусственный интеллект, расширяя возможности техники и вооружений.

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