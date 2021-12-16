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Для сопротивления «агрессивной России» дипломатических мер мало, считает глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас. В ходе встречи с Джонатаном Файнером, представляющим администрацию президента США Джо Байдена министр заявил, что нельзя позволять РФ рисовать красные линии.

По словам Анушаускаса, Россия сама неоднократно пересекла «красные линии Запада», поэтому с ней нужно говорить не только языком дипломатии. Для сопротивления «российской агрессии» министр предлагает поставлять на Украину как можно больше видов летальных вооружений.

Анушаускас заявил, что Литва уже готова воевать с Россией руками украинцев, а также намерена скооперироваться с Соединенными Штатами. Он выразил благодарность США за войска, введенные в страну, так как именно из-за них «РФ не нападает еще и на Европу».

Также министр поплакался представителю администрации Байдена из-за Китая, который оказывает «беспрецедентное давление» на Вильнюс.

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