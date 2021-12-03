Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался насчёт возможной войны России и Украины.

Согласно его заявлению, если Россия всё же соберётся напасть на Украину, то это будет бойня. В настоящее время, как заявил дипломат, Украина имеет намного более мощную армию, чем это было в 2014 году. В войне с Россией последней стоит подготовиться к тому, что погибнет много российских солдат.

Кроме того, Кулеба указал, что полномасштабная война с Украиной может представлять угрозу и для России. Он рассказал, что долгое время в РФ выделялись значительные денежные средства на то, что зомбировать население, а Украину – дегуманизировать и унизить. При этом, как отметил Кулеба, в Кремле так и не поняли, как общественность будет реагировать, если из Украины начнёт поступать «нескончаемый поток гробов русских солдат».

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова противостоять России. Однако он указал, что без помощи Запада Киев ничего не сможет сделать.