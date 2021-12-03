Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался насчёт возможной войны России и Украины.

Согласно его заявлению, если Россия всё же соберётся напасть на Украину, то это будет бойня. В настоящее время, как заявил дипломат, Украина имеет намного более мощную армию, чем это было в 2014 году. В войне с Россией последней стоит подготовиться к тому, что погибнет много российских солдат.

Кроме того, Кулеба указал, что полномасштабная война с Украиной может представлять угрозу и для России. Он рассказал, что долгое время в РФ выделялись значительные денежные средства на то, что зомбировать население, а Украину – дегуманизировать и унизить. При этом, как отметил Кулеба, в Кремле так и не поняли, как общественность будет реагировать, если из Украины начнёт поступать «нескончаемый поток гробов русских солдат».

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова противостоять России. Однако он указал, что без помощи Запада Киев ничего не сможет сделать.

Вам может понравиться

Доктор Комаровский развеял миф об антисанитарии в пунктах вакцинации в общественных местах

Доктор Евгений Комаровский высказался о частом заблуждении, которое встречается у россиян в отношении временных пунктов вакцинации от COVID-19. Такие пункты ставят в общественных точках, к примеру, в торговых центрах. Многие
  • Анна
  • 03.12.2021
  • читать 1 минуту

Политолог Кошкин: Распоясавшиеся вассалы США обостряют ситуацию у границ России

Ситуацию на западных границах РФ обостряют «вассалы» Соединенных Штатов, действующие по указке хозяев из-за океана. США собрали вокруг себя целую свору ненавидящих Россию стран и используют их в своих интересах,

В Раде заявили о позоре и провале “жалкого” президента Зеленского

«Жалкий» президент Украины Зеленский занимает не свое место. Вся история его президентства – это провал за провалом и позор на всю страну, заявил депутат от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Так
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 декабря – переменная облачность, до -8 °C | город Мытищи: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 декабря – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 1 °C | Армавир: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 9 °C |