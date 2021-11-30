Украинская армия за 7 лет стала гораздо сильнее и вполне может дать отпор на любую агрессию, заявил глава МИД соседней страны Дмитрий Кулеба. Он также признал, что без помощи Запада Киев ничего не сможет сделать, если «Россия нападет», сообщает РИА “Новости”.

Военная помощь США и НАТО поможет Украине «одержать полноценную победу над РФ», уверен министр. Но сейчас от Запада требуется предпринимать меры, способные удержать Россию от «агрессии».

Кулеба также насчитал уже 115 тысяч военнослужащих ВС России на украинских границах. Также он заявил, что у рубежей страны ждут приказа к наступлению боевые корабли с крылатыми ракетами и танки. Кроме того, РФ подготовила средства радиоэлектронной борьбы. По мнению министра, планы атаки лежат на столе в Кремле, и если «Москва нападет», то это произойдет внезапно и мгновенно.