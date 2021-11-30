читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинская армия за 7 лет стала гораздо сильнее и вполне может дать отпор на любую агрессию, заявил глава МИД соседней страны Дмитрий Кулеба. Он также признал, что без помощи Запада Киев ничего не сможет сделать, если «Россия нападет», сообщает РИА “Новости”.

Военная помощь США и НАТО поможет Украине «одержать полноценную победу над РФ», уверен министр. Но сейчас от Запада требуется предпринимать меры, способные удержать Россию от «агрессии».

Кулеба также насчитал уже 115 тысяч военнослужащих ВС России на украинских границах. Также он заявил, что у рубежей страны ждут приказа к наступлению боевые корабли с крылатыми ракетами и танки. Кроме того, РФ подготовила средства радиоэлектронной борьбы. По мнению министра, планы атаки лежат на столе в Кремле, и если «Москва нападет», то это произойдет внезапно и мгновенно.

Вам может понравиться

Украина получила от Турции еще несколько смертоносных беспилотников Bayraktar

На Украину из турецкого аэропорта Текирдаг прибыл самолет Ил-78 с новыми беспилотными аппаратами Bayraktar TB2 на борту, сообщил портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что авиабаза в Чорлу используется компанией Baykar Makina,

Avia.Pro: В сторону Донбасса движется эшелон с 203-мм САУ 2С7 “Пион”

Портал Avia.Pro сообщил о переброске Россией к украинским границам самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион». Это вооружение якобы передислоцируется из Смоленской области по железной дороге. Эшелон с «Пионами» заметили источники портала

Sohu: Летчик российского Су-27 искупал американских моряков в “керосиновом душе”

Мощный керосиновый душ обрушился на американских моряков, которые вздумали насмехаться над советским истребителем Су-27. Китайское издание Sohu напоминает этот забавный эпизод времен холодной войны, чтобы немного остудить горячие головы организаторов
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 ноября – небольшой снег, до -1 °C | город Мытищи: погода, 30 ноября – небольшой снег, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 ноября – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 ноября – облачно с прояснениями, до -1 °C | Королев: погода, 30 ноября – небольшой дождь, до 13 °C | Подольск: погода, 30 ноября – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 30 ноября – небольшой дождь, до 14 °C |