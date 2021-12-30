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Гимнастка Каролина Севастьянова порадовала своих подписчиков пикантной фотографией, сделанной во время отдыха.

Как отмечается, новогодние праздники спортсменка решила отметить на Карибских островах. Компанию ей составили её подруги, вместе с которыми Каролина отметила католическое Рождество. Также гимнастка время от времени публикует откровенные фотографии, интригуя своих подписчиков.

Недавно Каролина опубликовала в Instagram несколько фото в бикини на тоненьких завязках. Купальник едва прикрывал её тело, позволяя пользователям Сети любоваться подтянутой фигурой спортсменки.

В комментариях подписчики высоко оценили кадры и оставили множество восторженных комментариев.

Недавно мы сообщали, что 60-летняя актриса Сати Спивакова снялась для обложки журнала в откровенном образе. По её словам, у неё хорошая репутация, которую «давно пора испортить».

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