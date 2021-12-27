Актриса и телеведущая Сати Спивакова снялась в довольно откровенном образе для издания Tatler.

Своё решение 60-летняя Спивакова объяснила тем, что у неё весьма хорошая репутация и поэтому её «давно пора испортить». В кадре актриса предстала в корсете чёрного цвета и в чулках. Образ был дополнен золотистым макияжем и уложенными волосами. Местом для съёмок стала большая дубовая кровать.

Телеведущая отметила, что такие откровенные кадры не делают её «падшей». Она указала, что из-за фотографий у неё не пропадёт QR-код и её не перестанут пускать на мероприятия, а также она не перестанет быть женой Владимира Спивакова, Он является дирижером и скрипачом и, как отметила его супруга, её фотографии этого не изменят.

Интервью с актрисой и её фотографии появятся в январском номере журнала Tatler.

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