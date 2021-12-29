Североатлантический альянс строит для своих военнослужащих новые казармы в населенном пункте Рукла в Литве. Сообщается, что помимо Вильнюса строительством занимается Берлин.

Казармы, на которые Германия и Литва уже выделили несколько миллионов евро, необходимы для более эффективной подготовки литовской армии. Кроме того, в них будут размещаться и военнослужащие НАТО во время учений или других военных кампаний. Одна из целей строительства – это обеспечение оперативной разгрузки транспорта.

Литва, как и два других прибалтийских государства, страдает от критических припадков русофобии. Она постоянно говорит о российской угрозе и выбрасывает миллионы долларов на приобретение нового вооружения либо на строительство дополнительных военных объектов. Москва неоднократно заявляла, что нападать на Прибалтику не собирается.