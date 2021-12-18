В США заявили, что в стране может произойти попытка государственного переворота. Это может случиться после выборов президента в 2024 году.

Подобное мнение высказали сразу несколько генерал-майоров США: Пол Итон и Антонио Тагуба, а также бригадный генерал Стивен Андерсон. Согласно их заявлению, в американской армии среди солдат уже сейчас можно увидеть признаки, указывающие на возможность госпереворота.

Кроме того, было отмечено, что в штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года, принимали участие достаточно много ветеранов и военных. Так, к армии относился примерно каждый десятый участник штурма. Также 124 офицера в отставке от имени Flag Officers 4 America ранее публиковали письмо в поддержку экс-президента США Дональда Трампа. Указываются и другие примеры, и, как было заявлено, их не так уж и мало.

В итоге это может привести к тому, что военные не станут выполнять приказы Байдена, что приведёт к гражданской войне. Это же, в свою очередь, даст возможности противникам США атаковать страну.

Недавно американский политолог Майкл О’Хэнлон заявил, что приглашение Украины в НАТО является серьёзной ошибкой США. Из-за этого Киев стал мишенью для Москвы, и США следует отказаться от этого приглашения.