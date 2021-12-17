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Решение Джорджа Буша-младшего о предоставлении Украине возможностей для вступления в НАТО – это серьезная ошибка. Бывший американский президент этим решением фактически превратил Киев и Тбилиси в мишени для Москвы, поэтому сейчас США должны отказаться от этой идеи, уверен американский политолог Майкл О’Хэнлон.

Он пояснил, что сейчас президент Украины Зеленский уже требует принять страну в НАТО и отвергает любые аргументы против этого. Однако ни он, ни американское руководство не понимают одного – вступление Киева в Альянс не защитить его от «нападения» России.

По словам эксперта, сразу после вступления в НАТО Украина может сама спровоцировать РФ на начало боевых действий и затребовать помощи у блока. Отказать он не сможет, что приведет к началу Третьей мировой войны, которая закончится ядерным противостоянием.

Именно поэтому Вашингтон должен отказаться от расширения НАТО за счет Украины. Если ему так сильно хочется ее защищать, хотя никакого смысла в этом нет, можно придумать другие способы.

«Украина, Грузия и другие постсоветские страны – гордые, прекрасные, суверенные государства. Но это не те места, куда мы должны быть готовы послать войска США, чтобы американцы там сражались и умирали, с риском эскалации ядерного конфликта», – уверен политолог.

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