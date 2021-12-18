Внешне французская армия смотрится просто великолепно, однако это единственное ее достоинство, заявил генерал Эрик Лаваль. Если ей доведется участвовать в боевых действиях высокой интенсивности, военнослужащие не продержатся и 48 часов.

Франция отстала от многих стран мира в технологическом плане и все еще отрабатывает устаревшие методы ведения боевых действий. Она тратит на это много ресурсов, но никакой отдачи не получает, поэтому все затраты оказываются абсолютно бесполезными, уверен Лаваль. Армию необходимо срочно перестраивать на новый лад, чтобы сделать ее по-настоящему сильной и способной держать оборону даже в боях с сильными противниками.

Эксперт отметил, что современная война может быть выиграна только в случае, если армия будет активно использовать цифровые технологии, летательные, морские и наземные беспилотные аппараты, искусственный интеллект. В противном случае более искушенный в технологических решений получит весомое преимущество даже при меньшей численности военнослужащих.