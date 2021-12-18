читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Внешне французская армия смотрится просто великолепно, однако это единственное ее достоинство, заявил генерал Эрик Лаваль. Если ей доведется участвовать в боевых действиях высокой интенсивности, военнослужащие не продержатся и 48 часов.

Франция отстала от многих стран мира в технологическом плане и все еще отрабатывает устаревшие методы ведения боевых действий. Она тратит на это много ресурсов, но никакой отдачи не получает, поэтому все затраты оказываются абсолютно бесполезными, уверен Лаваль. Армию необходимо срочно перестраивать на новый лад, чтобы сделать ее по-настоящему сильной и способной держать оборону даже в боях с сильными противниками.

Эксперт отметил, что современная война может быть выиграна только в случае, если армия будет активно использовать цифровые технологии, летательные, морские и наземные беспилотные аппараты, искусственный интеллект. В противном случае более искушенный в технологических решений получит весомое преимущество даже при меньшей численности военнослужащих.

Вам может понравиться

Баранец: На европейском континенте попахивает дымком новой мировой войны

США и НАТО предлагают решать все конфликты военным путем, однако активно приводят в действие свою военную машину. В Европе «запахло дымком», а Черное море медленно, но уверенно превращается в очередную

Сирийские военные и местные жители заставили отступить колонну бронетехники США

Американские военные в очередной раз попытались «проскочить» в сирийскую провинцию Эль-Хасеке, но получили серьезный отпор от правительственных сил и вооруженных камнями местных жителей. На этот раз для проникновения в регион

Пенсионерам напомнили о выплате, которую необходимо оформить до 20 декабря

Пенсионерам в России напомнили о выплате, которую требуется оформить до 20 декабря. Так, рассчитывать на получение выплаты могут те граждане пенсионного возраста, которые живут на Крайнем Севере и совершали путешествие
  • Анна
  • 17.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 декабря – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -13 °C | Королев: погода, 18 декабря – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 18 декабря – пасмурно, до 6 °C |