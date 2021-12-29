читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский проект договора по гарантиям вряд ли примут в таком виде, в котором он существует сейчас. Однако у РФ имеется на этот случай жесткий ответ для НАТО и Соединенных Штатов, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Генерал-полковник запаса пояснил, что речь идет о гиперзвуковых ракетах «Циркон», которые совсем скоро поступят на вооружение ВМФ России. Эти боезаряды представляют собой настоящих «убийц» для американских авианосцев. Они способны разогнаться до рекордных 9 чисел Маха и являются неуязвимыми для всех существующих сегодня систем ПРО.

Картаполов также объяснил украинскому политику Алексею Арестовичу, который назвал «Цирконы» крылатыми ракетами, что он немного неверно информирован. Эти боезаряды однозначно поразят все цели, так как перехватить их не представляется возможным. По словам бывшего замминистра обороны, США рано или поздно разработают систему защиты от них, но в настоящий момент преимущество все же находится на стороне Москвы.

Вам может понравиться

Польский аналитик Грессель раскрыл единственный способ “напугать Путина”

Западу нужно напасть на Россию, чтобы «напугать Путина» и предотвратить «вторжение на Украину». Такую «гениальную» мысль высказал эксперт Густав Грессель, представляющий Европейский совет по международным отношениям в польской газете Do

США оставили в Средиземном море авианосец, способный атаковать Донбасс

Соединенные Штаты намеревались отправить авианосец USS Harry S. Truman на Ближний Восток, однако глава Пентагона Ллойд Остин приказа пока оставить его в Средиземном море, пишет агентство USNI. Эксперты портала предполагают,

Российский истребитель успешно перехватил британский F-35 у берегов Сирии

Российский истребитель у сирийских рубежей перехватил британский самолет-невидимку F-35, сообщил портал Avia.Pro, ссылаясь на интернет-ресурс Fighterbomber. На этом сайте появились фотографии перехвата. Авторы отмечают, что инцидент мог произойти относительно недавно,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -6 °C | город Мытищи: погода, 29 декабря – пасмурно, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 декабря – небольшой снег, до -12 °C | Королев: погода, 29 декабря – небольшой снег, до -0 °C | Подольск: погода, 29 декабря – пасмурно, до -12 °C | Армавир: погода, 29 декабря – пасмурно, до 8 °C |