Российский проект договора по гарантиям вряд ли примут в таком виде, в котором он существует сейчас. Однако у РФ имеется на этот случай жесткий ответ для НАТО и Соединенных Штатов, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Генерал-полковник запаса пояснил, что речь идет о гиперзвуковых ракетах «Циркон», которые совсем скоро поступят на вооружение ВМФ России. Эти боезаряды представляют собой настоящих «убийц» для американских авианосцев. Они способны разогнаться до рекордных 9 чисел Маха и являются неуязвимыми для всех существующих сегодня систем ПРО.

Картаполов также объяснил украинскому политику Алексею Арестовичу, который назвал «Цирконы» крылатыми ракетами, что он немного неверно информирован. Эти боезаряды однозначно поразят все цели, так как перехватить их не представляется возможным. По словам бывшего замминистра обороны, США рано или поздно разработают систему защиты от них, но в настоящий момент преимущество все же находится на стороне Москвы.