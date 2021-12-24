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В каждой стране, куда США «несут демократию», они берутся готовить военнослужащих для дальнейшей борьбы за вновь обретенные ценности. Однако делают это, мягко говоря, абсолютно некачественно, рассказал генерал-полковник Андрей Картаполов, ранее занимавший пост замминистра обороны России.

Он пояснил, что для США армии стран-партнеров являются всего лишь расходным материалом, который можно быстро использовать и выбросить на помойку. Поэтому готовить их по своим стандартам Америка не собирается. Это хорошо показали Афганистан и Ирак, где американские инструкторы немного поднатаскали военнослужащих и благополучно о них забыли.

Талибам (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) хватило всего две недели, чтобы одолеть обученную американцами правительственную армию и захватить контроль над всей страной.

Картаполов также отметил, что обучению работе с ПВО Соединенные Штаты вообще не уделяют внимания. Поэтому Украину, которая сейчас активно зазывает инструкторов из-за океана, ждут те же проблемы, что и афганскую армию. У нее в распоряжении имеются только древние советские РЛС, использованию которых нужно обучаться не меньше 6 месяцев, но американские «эксперты» вряд ли будут тратить на этот процесс так много времени.

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