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Западные публикации о «нападении России» на Украину подразумевают вмешательство Москвы в гражданский конфликт на Донбассе, заявил генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

Он пояснил, что президент РФ Владимир Путин абсолютно искренне говорит, что Россия не собирается вторгаться на Украину. Но ограниченная война все таки возможна. Мало того, она точно будет, уверен генерал.

По его словам, численность войск, которые в настоящий момент находятся на границе Украины, слишком мала. Поэтому атаковать с трех направлений, как придумывает Запад, РФ точно не станет. Все дело в том, что у Киева с катастрофической быстротой заканчиваются уголь и газ. Когда не станет ни того, ни другого, Украине пойдет в наступление на ДНР и ЛНР. И вот тут-то вмешается Москва. Защиту населения Донбасса Запад назовет «вторжением» в соседнюю страну, уверен Бужинский.

«Я в свое время неудачно пошутил в интервью американскому СМИ, когда сказал, что мы если уж начнем, то не остановимся, пока столицу не возьмем. После этого такой гвалт поднялся в прессе… мол, российский генерал грозится взять Киев», – рассказал он.

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