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Обозреватель польского издания Gazeta Polska Бартош Бартчак заявил об утрате Россией силы и влияния.

Согласно его заявлению, Россия лишилась влияния у границ на Западе, а также на Украине и в Белоруссии. Для Польши это является хорошими новостями. Как считает Бартчак, благодаря этому Польша может нарастить свою силу и даже попробовать восстановить Речь Посполитую.

Бартчак считает, что недалёк тот день, когда начнётся «битва великих держав». Он отмечает, что битва будет вестись между США и Китаем, а Польша может оказаться на передовой, но не пострадает и даже сможет возвратить своё былое величие. Однако каким образом стране удастся остаться в порядке в этом противостоянии, автор не уточняет.

Сам он уверен в том, что битва двух держав будет весьма опасной. Однако на фоне этого конфликта Россия совсем утратит свою силу, чем и следует воспользоваться Польше.

Недавно польские политики заявили, что Франция слишком мягко относится к России. Как было заявлено, Франция опасается пророссийской оппозиции.

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