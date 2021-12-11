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Франция боится действий пророссийской оппозиции, а также не хочет терять авторитет в НАТО, поэтому ведет себя в отношении РФ не принципиально, заявила официальная Варшава. Польские политики указали Парижу на то, что он должен более настойчиво выдвигать требования России.

Мягкое отношение к РФ, которое демонстрирует Франция, якобы дает Москве дополнительные козыри, которые она затем использует для «расшатывания ситуации в ЕС», заявляет Польша.

Напомним, что глава правительства этой страны Мариуш Моравецкий потребовал от президента РФ Владимира Путина решить, будет Россия с Европой или против нее. Он заявил, что Москва регулярно испытывает Евросоюз на прочность, «исследует границы дозволенного» и пытается разделить страны континента на два противоборствующих лагеря.

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