Издание Financial Times хоть и с некоторым опозданием, но все включилось в конкурс сценариев «нападения России на Украину», организованный Западом. Журналисты поинтересовались у политолога Дары Массико, каким же все-таки образом будет происходить «вторжение».

Эксперт на всякий случай перечислила все современные способы ведения войны. Вполне вероятно, что эта ее хитрость обеспечит FT победу на конкурсе, так как один из вариантов может и сработать.

Массико заявила, что начнет Россия с авиаудара. Но если нет, то тогда она использует ракеты, которыми ударит либо с Черного моря, либо со своей территории. Атака крылатыми и баллистическими ракетами позволит уничтожить всю военную инфраструктуру Украины и тогда наступление пойдет по привычному плану с использованием артиллерийских орудий.

Также, по словам Массико, Москва может временно отложить ракеты в сторону и сразу задействовать тяжелую дальнобойную артиллерию. Или даже огнеметы с минометами. Маловероятным сценарием эксперт назвала полномасштабное вторжение войск РФ на Украину. По ее словам, это обернется большим количеством жертв у обеих стороны.

В своих прогнозах Массико не упомянула лишь самый вероятный вариант развития событий согласно которому Россия не станет вообще нападать на Украину. Впрочем, Запад этот сценарий не рассматривает вообще.