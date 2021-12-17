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После заявления о негативных «стратегических последствиях для РФ» в случае ее «вторжения на Украину» на Жан-Ив Ле Дриана, возглавляющего французский МИД обрушилась лавина критики. Рядовые жители страны требуют у властей прекратить антироссийскую истерию и заняться решением внутренних проблем.

«Зачем нам вообще эта война? Мы ее пытаемся избежать или, наоборот, разжигаем? А наши боевые самолеты зачем летают над Черным морем? Чтобы защитить членов ЕС Румынию и Болгарию?», – поинтересовался в комментариях в издании Le Figaro пользователь George Souriey.

Другой читатель написал, что «Украина всегда была частью российской империи. Половина населения называет русский материнским языком». Он вопросил, как собирается Запад бороться с такими всем известными фактами.

«Россия столкнется с «масштабными стратегическими последствиями». Кто это говорит? Тот самый министр, который умолял пришедших к власти в Афганистане исламистов обзавестись «инклюзивным» правительством? Владимир Путин наверняка умирает от страха», – иронизирует Mathilde B.

Jacques Lesagiste написал, что Европе стоило бы подумать о своей защите и создании общей армии. Потому что если даже РФ «нападет на Украину», французы точно не поедут воевать за Киев и Зеленского.

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