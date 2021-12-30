Независимо от исхода переговоров между Москвой и Вашингтоном Россия «нападет на Украину» уже в ближайшие недели, пишет автор американского издания Fox News Ребекка Коффлер. По ее словам, вероятность «удара» составляет больше 50 процентов.

Она заявила, что отвод 10 тысяч российских военнослужащих от границ Украины – это не более, чем тактический маневр. Таким образом президент РФ Владимир Путин якобы хочет «задурить голову» США и воспользоваться эффектом внезапности. «Нападение РФ» неизбежно, а доказательства, которые есть в распоряжении издания, «неопровержимы», уверена Коффлер.

Автор публикации, перевод которой представил портал ИноСМИ, уверена, что Путин намерен действовать именно сейчас, так как Киев еще не успели принять в Североатлантический альянс. Еще одна причина кроется в том, что у власти в Соединенных Штатах находится слабый Джо Байден.

Российский лидер увидел отличное пространство для маневра и не будет ждать, пока Байдена сменит сильный политик, который не станет отвлекаться на коронавирус и проблемы внутри страны. Он ударит сейчас, зимой, надеясь еще и на то, что войска США и НАТО «не полезут в сугробы» на Украине. Российской армии не страшны ни снегопады, ни морозы, поэтому она выполнит свою задачу и «захватит всю восточную часть» соседней страны.