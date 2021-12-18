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Недавно Филипп Киркоров озадачил своих поклонников, опубликовав фотографию, на которой целовался с женщиной.

Так как кадр был снят крупным планом, установить, кем является женщина на кадре, поклонникам не удалось. Вскоре Киркоров и вовсе удалил данный снимок, чем ещё сильнее привёл публику в недоумение.

Однако долго хранить тайну артист не стал и всё же рассказал, кем является таинственная незнакомка. Как оказалось, это диджей Катя Гусева – его коллега и близкая подруга. По словам Киркорова, Гусева является его «подругой дней суровых». Отмечается, что у них весьма тёплые отношения, а несколько лет назад, как заявляла Гусева, они даже встречались.

По словам девушки, она даже была бы не против стать законной супругой исполнителя, несмотря на разницу в возрасте.

Недавно поклонники заподозрили Настю Ивлееву и рэпера Элджея в возобновлении отношений. Их заметили вместе во время встречи в ресторане.

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