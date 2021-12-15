ВВС США в последнее время увеличивают свой истребительный парк, однако это не поможет им преодолеть российские системы ПВО. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на EurAsian Times.

Как сообщается, в скором времени ВВС США планируют купить 17 истребителей F-15EX. Это приводит некоторых экспертов в недоумение, но авторы статьи считают, что у США имеются планы на эти самолёты.

F-15EX четвёртого поколения, как сообщили аналитики, считаются представителями лучших истребителей в США. В сравнении с F-35 эти самолёты летают выше и дальше, развивая более высокую скорость, кроме того, они имеют большую огневую мощь. Данный тип истребителей нацелен на уничтожение угрозы, а F-35 эти угрозы должен отслеживать.

Однако, как было заявлено в статье, F-15EX уязвим из-за недостаточной скрытности. Так, его может обнаружить российский комплекс С-400 на расстоянии в 320 километров. Для сравнения, F-35 эта же система обнаружит только с расстояния в 32 километра. Таким образом, использование F-15EX в миссия с высокой вероятностью может привести к провалу.

Ранее мы сообщали, что системы ПВО Ростовской области планируют усилить. Здесь будут развёрнуты модернизированные зенитно-ракетных комплексы С-300ПМ-2.