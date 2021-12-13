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Минобороны России сообщило о развертывании на границе в Ростовской области модернизированных зенитно-ракетных комплексов С-300ПМ-2. Они сменят морально устаревшие С-300ПС и смогут обеспечить более эффективную защиту южных регионов страны.

Так, С-300ПМ-2 оснащены боеприпасами с увеличенной дальностью поражения целей. Они устойчивы к помехам, а также наделены новыми характеристиками, повышающими эффективность уничтожения крылатых ракет потенциального противника.

Зенитно-ракетные комплексы будут прикрывать не только Ростовскую область, но и Керченский пролив, Азовское море и атомные электростанции. Главное предназначение ЗРК – предотвратить угрозу с воздуха для мегаполисов, стратегически важных военных и гражданских объектов, инфраструктуры городов.

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