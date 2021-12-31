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К украинской границе направился крупный эшелон с техникой и вооружением ВС России, рассказали журналисты портала Avia.Pro. Они уточнили, что речь идет о нескольких десятках единиц бронетранспортеров, танков, РСЗО. Помимо этого, осуществляется переброска тягачей и инженерных машин.

Предполагается, что вся эта техника направляется в Брянскую область, где неподалеку от украинских рубежей располагаются полевые лагеря российской армии. Авторы публикации отмечают, что хотя Москва и отвела от границ соседнего государства 10 000 военнослужащих, она сразу же восстановила баланс с помощью боевых машин.

Цели, рази достижения которых осуществляется очередная переброска сил, пока не оглашаются, однако и так понятно, что РФ намеревается обеспечить безопасность своих границ на фоне бесконечных угроз со стороны НАТО и Украины. Ранее Минобороны заявило, что Альянс готовится к большой войне, поэтому не удивительно, что РФ предпринимает ответные меры.

Напомним, что Киев вывел свои военные подразделения и танки к восточным границам, причем некоторые из них находятся всего в 2 км от рубежей РФ.

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  • Анна
  • 30.12.2021
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