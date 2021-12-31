Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина активно стягивает войска на границу с Россией, сообщил портал Avia.Pro. Она рассредоточивает свои силы вдоль восточных рубежей РФ, причем на отдельных участках расстояние до них составляет всего чуть более двух километров.

К населенному пункту Счастье Киев перебросил подразделения спецназа. Бронетехника располагается в Теплом, Петровке, Станице Луганской и Болотенном. Такая активность вызывает беспокойство и вынуждает задумываться о возможной атаке если не на Россию, то на самопровозглашенные ЛНР и ДНР.

Эксперты не исключают, что Киев собирается начать открытое противостояние с Россией. Все дело в том, что Украина давно пытается столкнуть РФ с Североатлантическим альянсом, поэтому ее провокационные действия на границе вполне могут помочь достичь этой цели.

Также можно допустить, что в период новогодних праздников ВСУ попытаются провоцировать российских пограничников и военнослужащих, которые располагаются на границе.

Вам может понравиться

Британские военные готовят украинских солдат к войне в Донбассе и планируют скорое бегство домой

В рамках учебной миссии Orbital, которая реализуется на Украине с 2015 года, британские военные обучают украинских солдат теории и практике ведения боя. За 6 лет они успели подготовить более 20

Newsweek: США и НАТО не стоит защищать украинский суверенитет

Автор издания Newsweek считает, что США не стоит защищать Украину. Как заявил автор статьи Бенджамин Гилтнер, в настоящее время на Западе привыкли к мысли, что США и НАТО обязаны жестко
  • Анна
  • 29.12.2021
  • читать 1 минуту

Леонков раскритиковал публикацию польского эксперта о возможной “победе над Россией”

Публикация польского журналиста Яцек Бартосяка о возможной победе над Москвой представляет собой ненаучную фантастику. Польша никак не может одолеть РФ, так как на нее никто не собирается нападать, заявил военный
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 декабря – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 31 декабря – пасмурно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 декабря – снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 декабря – переменная облачность, до -14 °C | Королев: погода, 31 декабря – небольшой дождь, до 1 °C | Подольск: погода, 31 декабря – пасмурно, до -7 °C | Армавир: погода, 31 декабря – пасмурно, до 7 °C |