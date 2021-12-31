Украина активно стягивает войска на границу с Россией, сообщил портал Avia.Pro. Она рассредоточивает свои силы вдоль восточных рубежей РФ, причем на отдельных участках расстояние до них составляет всего чуть более двух километров.

К населенному пункту Счастье Киев перебросил подразделения спецназа. Бронетехника располагается в Теплом, Петровке, Станице Луганской и Болотенном. Такая активность вызывает беспокойство и вынуждает задумываться о возможной атаке если не на Россию, то на самопровозглашенные ЛНР и ДНР.

Эксперты не исключают, что Киев собирается начать открытое противостояние с Россией. Все дело в том, что Украина давно пытается столкнуть РФ с Североатлантическим альянсом, поэтому ее провокационные действия на границе вполне могут помочь достичь этой цели.

Также можно допустить, что в период новогодних праздников ВСУ попытаются провоцировать российских пограничников и военнослужащих, которые располагаются на границе.