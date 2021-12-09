Специалисты ассоциации «Российские автомобильные дороги» в беседе с РИА Новости сообщили, сколько будет продолжаться дефицит автомобилей.

Согласно заявлению экспертов, в настоящее время уже понятно, что дефицит продолжится и в первом квартале следующего года. Как было отмечено, уже продолжительное время наблюдается падение продаж, и даже весной лучше с автомобилями не станет. С начала года в России было продано 1,4 миллиона машин. Также указывается, что стоимость автомобилей выросла в среднем на 17%.

Нехватка автомобилей началась ещё в августе 2020 года. Произошло это, в частности, из-за дефицита автоэлектроники. Наблюдается дефицит во всём мире.

По мнению специалистов Минпромторга, в 2022 году ситуация полностью не решится, но может стабилизироваться.

Ранее россиянам рассказали о способах, которые позволяют отказаться от “допов” при покупке автомобиля. Всего эксперты назвали три способа.